Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 05:39 — ИА Регнум. По окончанию рабочей программы ПМЭФ, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эмманюэль Макрон со своими супругами посетили гала-прием музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» в Царском селе, сообщает пресс-служба Кремля.

Константин Маковский. Музыкальный вечер. 1906

Позже к главам государств присоединилась директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что наказания западных партнеров за антироссийские санкции не последует.