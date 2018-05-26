Мехико, 26 мая, 2018, 05:38 — ИА Регнум. За минувшую неделю в штате Гуанахуато (Мексика) убиты 62 человека, сообщает Periodico Correo.

Питер Брейгель Младший. Нападение разбойников. XVI в

Уточняется, что в городе Саламанка на улице найдено 11 расчлененных трупов. В ряде случаев рядом с телами лежали «наркопослания» с угрозами, в которых убийцы угрожали конкурентам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Пакула (штате Идальго, Мексика) в начале мая был застрелен мэр Алехандро Гонсалес Рамос, когда он ехал в автомобиле.

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