Москва, 26 мая, 2018, 05:27 — ИА Регнум. В Москве арестован замдиректора упраздненного Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой), возглавлявший строительство космодрома Восточный, Александр Мордовец, сообщает «Коммерсант».

Николай Ярошенко. Голова заключенного.1878

Мордовец обвиняется в злоупотреблении при авансировании госконтрактов, в результате чего бюджетные деньги были либо похищены, либо потрачены не по назначению.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 мая Счетная палата РФ отчиталась перед президентом России Владимиром Путиным о нарушениях при строительстве космодрома «Восточный».