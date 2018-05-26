Майами, США, 26 мая, 2018, 05:04 — ИА Регнум. Субтропический шторм «Альберто» движется к Мексиканскому заливу из Карибского моря, сообщает Национальный цент по наблюдению за ураганами в США.

Пьер Огюст Кот. Буря. 1880

Сообщается, что «Альберто» в данный момент находится в 160 километрах к юго-востоку от побережья Мексики. Предполагается, что на выходных шторм обрушится на штат Калифорния, западную часть Кубы и на полуостров Юкатан в Мексике.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 мая сообщалось о 40 жертвах шторма на острове Сокотра в Йемене.