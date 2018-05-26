Каракас, 26 мая, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Задержанные венесуэльскими властями заговорщики признали свою вину в намерении осуществить госпереворот, заявил глава Боливарианской республики Николас Мадуро, сообщает El Universal.

Василий Верещагин. Допрос перебежчика. Около 1901

«После предъявления обвинений они признали свою вину в том, что продались предателям, которые из Колумбии заплатили им, чтобы они предали честь, мораль и лояльность наших ВС», — заявил Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая Каракас заявил о попытке госпереворота: 38 военных из числа ВМФ и ВВС, 11 из которых — арестованы.