США, 26 мая, 2018, 04:40 — ИА Регнум. Стрельбу в американской школе города Ноблсвилл (штат Индиана) начал ученик, сообщает американский телеканал ABC.

Цитата из к/ф «Класс». реж Ильмар Рааг. 2007. Эстония Стрелок

По данным полиции, учащийся сначала попросил разрешения выйти, а затем вернулся в класс с двумя пистолетами и открыл стрельбу. В результате стрельбы пострадал учитель и один из учеников, оба госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о трех пострадавших в результате стрельбы в школе.