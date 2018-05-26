Оттава, 26 мая, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Состоялся телефонный разговор премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента США Дональда Трампа, в ходе которого канадский премьер выразил обеспокоенность расследованием по импорту автомобилей в США, сообщает Reuters.

Цитата из м/ф «Приключения кота Леопольда». реж Анатолий Резников. 1975. СССР Зарубежный автомобиль

Кроме того, главы государств обсудили Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 мая Министерство торговли США инициировало расследование угрозы национальной безопасности США от импорта зарубежных автомобилей.