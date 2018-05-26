Тампа, США, 26 мая, 2018, 04:24 — ИА Регнум. Американская компания Sierra Nevada разработала подвижную систему с установкой для борьбы с беспилотниками, сообщает Defence News.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Разработанная противодроновая система X-MADIS устанавливается на пикап Chevy Colorado. Сама система была представлена публике на конференции Special Operations Forces Industry Conference.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 мая база военно-космических сил России в Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.