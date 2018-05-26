Киев, 26 мая, 2018, 04:31 — ИА Регнум. Цены на газ для украинского населения могут вырасти на 60−70%, заявил Дмитрий Вовк, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг сообщает «Укринформ».

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день 1858

"Сейчас пересмотр составляет плюс 60 — 70%», — заявил чиновник.

По словам Вовка, такова цена приведения цен на газ для украинцев к рыночному уровню. Якобы этого можно было бы избежать, если бы пересмотр тарифов осуществили сразу после рекомендаций МВФ.

Напомним, МВФ требует от Киева пересмотра газовых цен для потребителей.