Лондон, 26 мая, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Личный герб был создан для жены принца Гарри Меган Маркл, сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Цитата из к/ф «Как найти мужа». реж Джеймс Хэд. 2016. Канада Цитата из кф Как найти мужа. реж Джеймс Хэд. 2016. Канада

Сообщается, что голубой фон герба символизирует Тихий океан калифорнийского побережья и должен напоминать новой графине о родной стране.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 мая принц Гарри со своей супругой впервые появились вместе на мероприятии по случаю дня рождения принца Чарльза.