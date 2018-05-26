Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Показ спектакля «Пытки 2018» Тетра. doc был отменен по причине звонка из ФСБ, заявила режиссер театра Зарема Заудинова на своей странице Facebook.

Леонид Соломаткин. Бродячие актеры. 1871

«Товарищ майор прикрыл Театру. doc лавочку пространства «Безликих» с читками «Пыток» на день города в Питере, но когда нас это останавливало. Как говорят владельцы пространства, им позвонили из ФСБ и пригрозили закрыть их, если «Пытки» у них все же покажем», — заявила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 мая суд оставил в силе решение о содержании режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом.