Нью-Йорк, США, 26 мая, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Подробности боя под Дейр эз-Зором, в котором якобы 40 американских коммандос победили атакующую их группировку из 500 военнослужащих Сирии и российских наемников опубликовала New York Times 23 мая.

Цитата из м/ф «Храбрый портняжка». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1964. СССР Силачом слыву недаром, семерых одним ударом!

По данным издания, в феврале 2018 года американские коммандос в якобы четырехчасовом бое отбили нападение сирийской армии и русских наемников, оценив потери нападавших в 200−300 человек. Остальные нападавшие отступили под напором авиации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 мая представители минобороны США открестились от ракетного удара по Хомсу, заявив, что так называемая международная коалиция во главе с США не имеет отношения к ракетной атаке.