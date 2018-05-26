Путин: Россия в пятерке крупнейших экономик мира – реальная цель
Москва, 26 мая, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Россия в ближайшее время должна закрепиться в пятерке мировых экономических лидеров, заявил российский президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
«На ближайшие шесть лет мы ставим задачу закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира», — сказал Путин.
По словам главы государства Россия по паритету покупательной способности близка к этой цели. Рост ВВП по итогам минувшего года составил полтора процента, отметил президент.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ПМЭФ Путин сказал, что принцип открытости — один из ключевых в работе российского государства. В стране в ближайшее время реализуются масштабные инфраструктурные проекты.
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