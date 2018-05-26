Москва, 26 мая, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Россия в ближайшее время должна закрепиться в пятерке мировых экономических лидеров, заявил российский президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Kremlin.ru Владимир Путин на XXII Петербургском международном экономическом форуме

«На ближайшие шесть лет мы ставим задачу закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира», — сказал Путин.

По словам главы государства Россия по паритету покупательной способности близка к этой цели. Рост ВВП по итогам минувшего года составил полтора процента, отметил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ПМЭФ Путин сказал, что принцип открытости — один из ключевых в работе российского государства. В стране в ближайшее время реализуются масштабные инфраструктурные проекты.

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