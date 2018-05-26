Москва, 26 мая, 2018, 03:33 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович был выдвинут в совет директоров «Роснано», говорится в распоряжении Правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Кроме Дворковича в совет директоров предложены кандидатуры действующих членов, например, председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 мая Аркадий Дворкович был избрал сопредседателем правления фонда «Сколково».