Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 03:37 — ИА Регнум. Рост объема нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ начнется с III квартала 2018 года, сообщил российский министр энергетики Александр Новак на сессии Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Комментируя переговоры с Халедом аль-Фалехом, министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, Новак сказал:

«Можно сказать, что это должно начинаться с третьего квартала, это второе полугодие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая аль-Фалих заявил, что ОПЕК+ рассматривает возможность смягчения условий сделки по сокращению добычи нефти.