Москва, 26 мая, 2018, 03:25 — ИА Регнум. Якобы расследование Bellingcat о крушении Boeing MH17 опирается на фейк, который был опубликован СБУ еще в июле 2014 года, заявило Министерство обороны России.

Цитата из м/ф «Следствие ведут Колобки». реж Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР В поисках истины

«Прежде всего это касается «данных» из какой-то «телефонной базы» прекратившего свою деятельность интернет-магазина о доставке «маски для бега» в штаб-квартиру ГРУ. За подобными «доказательствами» даже неспециалист без труда узнает оперативный почерк и убогий интеллект представителей Службы безопасности Украины», — подчеркнуло ведомство.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос по крушению MH17, заявил, что боинг был сбит не российской ракетой.