Хмеймим, Сирия, 26 мая, 2018, 03:19 — ИА Регнум. В Алеппо вновь прошла благотворительная акция, в ходе котрой населению передали более тонны свежего хлеба, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Николай Иванович Фешин. Беженцы. Эскиз. Сер. 1900-х

Также сообщается, что российские военврачи за прошедшие сутки оказали медицинскую помощь 108 людям, включая 63 детей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о том, что жители Восточной Гуты продолжают возвращаться в свои дома.