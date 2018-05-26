Вашингтон, 26 мая, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Вероятность проведения северокорейско-американского саммита все еще существует, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«У нас, возможно, есть хорошие новости по корейскому саммиту, — отметил Мэттис. — Если работа наших дипломатов будет успешной, то мы, возможно, организуем его».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп 25 мая сказал, что, несмотря на отмену встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, хотел бы, чтобы она произошла, и сейчас на эту тему ведутся консультации.