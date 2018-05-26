Хмеймим, Сирия, 26 мая, 2018, 03:02 — ИА Регнум. Сирийские органы безопасности проводят проверки бывших членов незаконных бандформирований, которые решили сложить оружие и вернуться к мирной жизни в Хомсе, сообщает Центр примирения враждующих сторон в САР.

Цитата из к/ф «Государственная граница. Красный песок». реж Борис Степанов. 1984. СССР Сдача оружия

Отмечается, что процедуру урегулирования статуса уже прошли 3192 человека. При этом было сдано 338 единиц стрелкового оружия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 мая Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил о завершении операции по выводу непримиримых боевиков из провинции Хомс.