Хмеймим, Сирия, 26 мая, 2018, 02:56 — ИА Регнум. Благодаря улучшению гуманитарной обстановки в Восточную Гуту вернулось около 66 496 жителей, заявляет Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Также сообщается, что Центр продолжает мониторинг восстановления инфраструктуры в пострадавших от войны населенных пунктах. Отмечается, что местное самоуправление организовало доставку пищи и питьевой воды населению в Айн-Терме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 мая в рамках благотворительной акции жителям Алеппо раздали продукты и свежий хлеб.