Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 02:52 — ИА Регнум. Наказания западных партнеров за антироссийские санкции не будет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иностранными инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Один из участников встречи сообщил журналистам, что иностранные инвесторы боятся оказаться «между двух огней» — обязательством исполнять санкции и обязательствами перед российской стороной как торговым партнером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ПМЭФ Путин заявил, что Запад не должен переходить «красную линию» в отношениях с Россией и уважать государства.