Путин: малазийский Boeing сбит не российской ракетой
Москва, 26 мая, 2018, 02:39 — ИА Регнум. Ракета, который был сбит малазийский рейс MH17 на востоке Украины, не принадлежала России, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
«Повторяю, там несколько версий, в том числе, и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании», — заявил президент.
Также Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию, а аргументы российской стороны — игнорируются. Кроме того, расследование упорно игнорирует тот факт, что Украина не закрыла воздушное пространство в зоне боевых действий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация, предоставленная российской стороной следствию по MH17, была интерпретирована неверно и не принималась во внимание.