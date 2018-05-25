Москва, 26 мая, 2018, 02:39 — ИА Регнум. Ракета, который был сбит малазийский рейс MH17 на востоке Украины, не принадлежала России, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Ministerie van Defensie Место крушения рейса MH17

«Повторяю, там несколько версий, в том числе, и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании», — заявил президент.

Также Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию, а аргументы российской стороны — игнорируются. Кроме того, расследование упорно игнорирует тот факт, что Украина не закрыла воздушное пространство в зоне боевых действий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация, предоставленная российской стороной следствию по MH17, была интерпретирована неверно и не принималась во внимание.