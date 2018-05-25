Москва, 26 мая, 2018, 02:13 — ИА Регнум. МИД России прокомментировал сообщения польских СМИ о якобы саботаже России по расследованию обстоятельств крушения самолета президента Польши под Смоленском в 2010 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Ru.wikipedia.org На месте авиакатастрофы под Смоленском

«Очевидно, что в Польше по-прежнему выискивают в действиях российской стороны злонамеренные мотивы, формируют у своего общественного мнения впечатление, будто Москва сознательно мешает выяснению «подлинных» причин крушения президентского авиалайнера, хотя обстоятельства той трагедии давно установлены и обнародованы», — заявляет МИД РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 мая польские следователи провели 83-ю по счету эксгумацию тел жертв авиакатастрофы под Смоленском.