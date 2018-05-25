Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 02:12 — ИА Регнум. Развод с Сергеем Шнуровым — печальное событие, написала Матильда Шнурова, третья жена лидера группы «Ленинград», в Instagram.

Антон Белицкий Сергей Шнуров

«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали, — написала Шнурова. — Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шнуров 25 мая заявил, что они с Матильдой «приняли решение развестись».