Матильда Шнурова – о разводе: «Печальная новость»
Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 02:12 — ИА Регнум. Развод с Сергеем Шнуровым — печальное событие, написала Матильда Шнурова, третья жена лидера группы «Ленинград», в Instagram.
Антон Белицкий
Сергей Шнуров
«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали, — написала Шнурова. — Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шнуров 25 мая заявил, что они с Матильдой «приняли решение развестись».