Москва, 26 мая, 2018, 02:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2018 состоялась встреча «Россия-Африка», в которой наряду с российскими представителями приняли участие представители африканских стран и Африканского союза, сообщает пресс-служба МИД РФ.

NASA Африка из космоса

Обе стороны отметили, что интерес к установлению партнерских и выгодных связей между Россией и странами Африки в последнее время только возрастает. Стороны обсудили имеющийся потенциал для развития торговли, инвестиций и реализации совместных проектов в различных областях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 мая президент России Владимир Путин поздравил африканскую делегацию с Днём Африки и подчеркнул растущую роль стран Африки в международных делах.