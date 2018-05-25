Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 02:02 — ИА Регнум. Переходить за «красную черту» в отношениях с Россией недопустимо для Запада, заявил российский президент Владимир Путин журналистам на полях XXIII Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин

Президент подчеркнул, что НАТО разместило свое вооружение у российских границ. К тому же есть подозрение, что Украину могут пустить в этот альянс — «и еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны».

«Есть какие-то границы, понимаете, «красную черту» нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — отметил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя попытку Запада надавить на Россию санкциями, Путин сказал, что «российская экономика явно стабилизировалась, несмотря на двойные и тройные удары».