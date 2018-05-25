Вашингтон, 26 мая, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Мощность четырехракетного залпа ракетами Р-30 «Булава-30», проведенного российской атомной подлодкой К-535 «Юрий Долгорукий», оценивается в 2400 килотонн или 160 «хиросим», заявил американский эксперт по ядерному оружию Ганс Кристенсен в своем Twitter.

Mil.ru Подводная лодка «Юрий Долгорукий»

«Вот это да… Пуск четырех за 20 секунд. Весь боекомплект из 16 ракет — это примерно одна минута», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 мая Министерство обороны России опубликовало видео с пуском ракет с борта атомного подводного ракетного крейсера К-535 «Юрий Долгорукий».