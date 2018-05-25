Киев, 26 мая, 2018, 01:31 — ИА Регнум. В число российских предприятий, против которых Украина ввела санкции, попал и Молдавский металлургический завод (ММЗ), находящийся в приднестровском городе Рыбница. Как передает ИА REGNUM, согласно подписанному Петром Порошенко указу, ограничения вводятся на три года.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Помимо ограничения торговых операций речь идёт о прекращении торговых операций, блокировании активов, приостановке выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрете на госзакупки. Стоит отметить, что почти 80% украинского экспорта металлолома направлялось в Приднестровье.

ММЗ — одно из крупнейших предприятий Приднестровья, специализируется на переработке лома черных металлов в металлопрокат, принадлежит государству.