Киев, 26 мая, 2018, 01:27 — ИА Регнум. В аэропорту Киева ограбили прибывшего на финал кубка УЕФА болельщика английского «Ливерпуля», сообщило 25 мая УНН со ссылкой на Twitter The Redmen TV.

Кошелёк с деньгами

Злоумышленники выдавали себя за сотрудников украинской полиции.

Напомним, ранее группа из 20 неизвестных в масках напала на болельщиков «Ливерпуля», которые отдыхали в кафе недалеко от стадиона «Олимпийский». В результате нападения несколько фанатов получили резанные раны шеи и головы.

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