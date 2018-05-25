Москва, 26 мая, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Промежуточные итоги следствия по малазийскому боингу, которые говорят о якобы вине России, и упорное игнорирование следствием доказальств, представленных российской стороной, свидетельствуют об изначальной идеологической ангажированности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 25 мая.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines

При этом, по словам Захаровой, нидерландская сторона отказалась дать оценку факту незакрытия Украиной воздушного пространства в зоне боевых действий, а также запросить радиолокационные данные и информацию о действиях диспетчеров у Украины.

«Стоит также напомнить, что США не предоставили снимки со спутников, о наличии которых заявили сразу после катастрофы», — подчеркнула она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 мая член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко заявил, что данные американских спутников засекречены и не предоставлялись следствию.