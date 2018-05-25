Вашингтон, 26 мая, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Газета «Украинская правда» была названа американским деятелем Илоном Маском «российским СМИ» в Twitter.

Brian Solis Илон Маск

Глава Tesla и SpaceX Маск собирался приобрести домен «Украинская правда», который, как оказалось, уже занят.

«Хотел купить Pravda.com, но Россия сказала «нет», — написал Маск. — Выяснилось, что он уже занят».

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