Украина по-американски: Илон Маск назвал «Украинскую правду» российским СМИ
Вашингтон, 26 мая, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Газета «Украинская правда» была названа американским деятелем Илоном Маском «российским СМИ» в Twitter.
Brian Solis
Илон Маск
Глава Tesla и SpaceX Маск собирался приобрести домен «Украинская правда», который, как оказалось, уже занят.
«Хотел купить Pravda.com, но Россия сказала «нет», — написал Маск. — Выяснилось, что он уже занят».
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