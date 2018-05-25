Москва, 26 мая, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Выводы, сделанные Совместной следственной группой (ССГ) из предоставленных Россией радиолокационных данных по катастрофе Boeing MH17, были интерпретированы ложно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 25 мая.

Жорж де Латур. Шулер с бубновым тузом. 1635

По ее словам, эксперты ССГ заявили, что российская радиолокационная станция (РЛС) не смогла обнаружить ракету «из-за ее высокой скорости», несмотря на то, что специалисты концерна «Алмаз-Антей» аргументированно доказали, что не могла не обнаружить ракету из предпологаемого ССГ района.

«Однако ССГ не стала рассматривать альтернативные версии траектории полета ракеты, которые бы противоречили основной рабочей гипотезе», — заявила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 мая член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко заявил, что пуск ракеты произошел из района, где находились вооруженные силы Украины.