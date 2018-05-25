Москва, 26 мая, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Всякий, кто помогает украинским раскольникам, — это враг не только Русской церкви и русского мира, но также и всех православных славянских народов и всего православного мира, заявил глава Сербской православной церкви патриарх Ириней 23 мая, сообщает Патриархия.ru.

Ванилица Патриарх Ириней

Патриарх также добавил:

«Всем известен подвиг сотен тысяч сербов, насмерть боровшихся за святое Православие. Поэтому, думаю, не нужно много слов, чтобы объяснить, как относится Сербская Церковь ко всему тому, что сейчас происходит на Украине. Наш ответ на это такой же, каким был бы ответ наших предков: Сербская Церковь полностью поддерживает единство и целостность Русской православной церкви и решительно осуждает действия униатов и раскольников, которые раздирают хитон Христов у купели Киевского Крещения, продавая свой народ врагам веры. Конец их будет по делом их (2 Кор. 11:15)»

Заявление патриарха прозвучало во время церемонии вручения премий Международного общественного фонда единства православных народов, которая проходил в храме Христа Спасителя в Москве.

Напомним, глава украинских раскольников, бывший служитель Русской православной церкви Филарет не раз оправдывал военные действия Украины против Донбасса. В частности он утверждал, якобы война в Донбассе началась из-за того, что жители региона отошли от Бога, а также что греховное желание федерализации Украины народ Донбасса должен искупить страданиями и кровью.