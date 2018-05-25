Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 26 мая, 2018, 01:00 — ИА Регнум. Крупная партия наркотиков изъята при обыске в квартире жителя города Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

89.мвд.рф Изъятый опий

Уточняется, что задержан северянин был еще 4 мая 2018 года, но обнародованы сведения были только спустя три недели. Задержанный ранее судим не был, нигде не работает.

«При проведении обыска в квартире задержанного обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 249 000 рублей, добытые незаконным путем, — сообщили в пресс-службе. — Также на придомовой территории в тайнике найдено и изъято 139 свертков с веществом, предположительно являющимся наркотическим средством».

Изъятые вещества проанализировали в лаборатории, установив, что это — опий. Всего опия был изъят один килограмм, что считается крупной партией.

«По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Ноябрьску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что подозреваемый в наркоторговле находится под домашним арестом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (Югра) задержан молодой человек при попытке сделать «тайники-закладки» с наркотиками.