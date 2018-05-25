Брюссель, 26 мая, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Еврокомиссия внимательно следит за ходом реформ в сфере газоснабжения украинского населения, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович 25 мая после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает ИА «Интерфакс-Украина».

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

"Мы ожидаем, что Украина предложит прозрачную и эффективную систему, которая может быть реализована в течение следующих двух-трех лет», — отметил Марош Шефчович.

Итогом этого плана должен стать отказ Украины от продажи газа населению по заниженной цене.

Напомним, ранее МВФ не одобрил предложение украинского «Нафтогаза» повысить цену на газ для населения на 65%.