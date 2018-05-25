Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 мая провёл встречу с президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком на полях Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Милорад Додик и Владимир Путин на встрече

Как сообщает пресс-служба главы Республики Сербской, в ходе встречи обсуждались новые проекты, в том числе реконструкция двух теплоэлектростанций и помощь российской стороны в приобретении вертолёта для нужд Гражданской обороны Республики Сербской.

«Есть поддержка всех этих проектов президентом России и, конечно же, понимание с его стороны нашей политической ситуации и постоянных усилий Республики Сербской по противодействию давлению, которое оказывается на нас с тем, чтобы девальвировать наши права и юрисдикцию», — сказал Милорад Додик.

Он также сообщил, что Владимир Путин «подтвердил поддержку территориальной целостности Боснии и Герцеговины, но в не меньшей степени ‑ и поддержку суверенных прав Републики Сербской», а также «подтвердил приверженность международному праву и Дейтонскому мирному соглашению».

По словам Милорада Додика, стороны в ходе беседы также констатировали «хорошее развитие политических и экономических отношений между Республикой Сербской и Россией».

Говоря о Петербургском международном экономическом форуме, глава Республики Сербской отметил, что мероприятие «продемонстрировало, что международные санкции не подоровали Россию, и стало раздражителем для создателей этих проектов».

Он высказал мнение, что «подобные встречи важны, так как помогают понять, где находится мир сегодня и куда он движется, о чём на форуме говорили и президент Владимир Путин, президент Франции Эмануэль Макрон, вице-председатель китайского правительства, директор МВФ Кристин Лагард».