Каракас, 25 мая, 2018, 23:58 — ИА Регнум. В Венесуэле освобождены 16 «политзаключенных» — противников президента Николаса Мадуро, еще четверо готовятся выйти на свободу в ближайшее время, 25 мая передает агентство Associated Press.

Hugoshi Николас Мадуро

Освобождение состоялось после призыва президента Мадуро об амнистии ряда заключенных и рассматривается в качестве жеста примирения с оппозицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Николас Мадуро. США, их союзники в Латинской Америке и Евросоюз отказались признать результат голосования граждан Венесуэлы.

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