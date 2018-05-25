Херсон, 25 мая, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Министерство культуры Украины объявило конкурс на создание телесериалов с запретом привлечения актеров из России, заявил министр культуры страны Евгений Нищук 25 мая во время выступления на Всеукраинском совещании руководителей театров, которое проходит в рамках театрального фестиваля «Мельпомена Таврии», сообщил Укринформ.

Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж Борис Степанцев. 1970. СССР В телевизоре

«Мы объявили сейчас конкурс не только на кинопроекты, но и новый стартап в поддержку и создание украинских телевизионных сериалов, с условием или с запретом привлечения артистов из России», — цитирует издание слова министра.

Нищук также обратился к руководителям театров с просьбой отпускать актеров на съемки в телесериалах на больший срок.

Напомним, в конце апреля 2016 года на Украине был принят закон, запрещающий демонстрацию фильмов, передач и телесериалов, снятых в России после 2014 года.