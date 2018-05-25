Анкара, 26 мая, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Представители Турции и США по итогам переговоров в Анкаре подготовили проект соглашения «по обеспечению безопасности и стабильности» в сирийском Манбидже, 25 мая передает агентство Reuters.

U.S. Department of State Майк Помпео и Мевлют Чавушоглу

Ожидается, что соглашение, содержание которого не раскрывается, будет подписано после переговоров госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу 4 июня в Вашингтоне.

Напомним, военные Турции провели уже две операции на севере Сирии, нацеленные против курдских отрядов самообороны — «Щит Евфрата» и «Оливковую ветвь» в Африне. Курдские отряды, в настоящий момент занимающие Манбидж, считаются союзниками США.

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