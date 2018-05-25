Бейрут, 25 мая, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла призвал соратников дать бой коррупции в Ливане, 25 мая передает агентство Reuters.

Давид Герард. Суд Камбиса. 1498

«Мы проливали кровь и освобождали земли не для того, чтобы наша страна обанкротилась и рухнула», — заявил Насралла в речи, приуроченной к годовщине вывода израильских войск из Ливана в 2000 году.

Напомним, по итогам выборов в начале мая 2018 года шиитское движение «Хезболла» и его союзники заняли более половины мест в парламенте Ливана.

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