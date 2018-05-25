Бейрут, 25 мая, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла выступил с речью к сторонникам в честь 18-й годовщины вывода израильских войск из Ливана, 25 мая передает агентство Reuters.

Эжен Делакруа. Арабский воин у могилы. 1838

Насралла напомнил соратникам о выигранных сражениях и заявил, что новые санкции против «Хезболлы» — это тоже «часть сражения». По его словам, санкции «не стоит недооценивать», но давление США и их союзников «не даст результата».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая минфин США ввел санкции против высшего руководства «Хезболлы», а также пяти компаний в разных частях мира, сотрудничающих с ливанским движением. Вслед за США Саудовская Аравия внесла руководство «Хезболлы» в список террористов.

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