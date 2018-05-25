Вашингтон, 25 мая, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Главе SpaceX и Tesla Илону Маску не удалось зарегистрировать домен pravda.com для анонсированного им ранее нового сервиса по оценке правдивости материалов в СМИ. Об этом он сообщил 25 мая в своём микроблоге в Twitter.

OnInnovation Илон Маск

«Попытался приобрести pravda.com, но Россия сказала нет. Оказалось, что они уже используют его», — написал Илон Маск.

Вскоре в комментариях пользователи указали предпринимателю, что домен принадлежит изданию «Украинская правда», после чего Маск попытался отшутиться, написав, что «Россия, по каким-то причинам, не удосужилась поправить» его ошибку.

Напомним, накануне Илон Маск объявил о намерении создать сервис под названием Pravda, пользователи которого смогут оценивать правдивость материалов в СМИ, а со временем формировать рейтинг отдельных журналистов.