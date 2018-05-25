Брюссель, 25 мая, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Североатлантический альянс оказывает сильную политическую и практическую поддержку Украине и не имеет планов что-то менять, сообщили источники в организации, 25 мая передает Deutsche Welle.

Кукрыниксы. Прикрываются союзниками. 1966

Комментарий последовал в ответ на обращение венгерского правительства к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой пересмотреть программы поддержки Киева.

Документ «Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины» был принят на первом заседании нового венгерского правительства под руководством Виктора Орбана. В нем Украина названа опасной для соседей страной, которая не смогла провести реформы, несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки, и финансовой помощи.

«Украинское государство ослабло до той степени, что теперь оно не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление», — сказано в обращении венгерского правительства.

Напомним, что кризис в отношениях Венгрии и Украины начался после принятия Украиной скандального закона об образовании, который фактически лишил 150 тысяч закарпатских венгров права учиться на родном языке.