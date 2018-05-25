Путин: Россия готова вместо США обеспечить безопасность Европы
Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё для того, чтобы в мире не было новых угроз, и при этом РФ готова помочь Европе в сфере безопасности. Такое заявление Путин сделал сегодня, 25 мая, во время дискуссии на пленарной сессии XXIII Петербургского международного экономического форума.
По словам президента, Россия всегда готова помочь Европе в сфере безопасности и сделает всё возможное, чтобы в мире не появлялись новые угрозы.
«Эммануэль (Макрон — ИА REGNUM ) сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства: Европа зависит от Соединённых Штатов в сфере безопасности. Но на этот счёт не надо переживать — мы поможем», — сказал президент России, весьма прозрачно намекая на то, что американцам пора уже вывести свои войска из Евросоюза, которые находятся там с момента окончания Второй мировой войны.
Напомним, именно американские войска на территории стран Евросоюза, и прежде всего в Германии, являются одним из главных рычагов давления США на ЕС. Российское руководство, которое с момента распада Советского Союза мечтало войти в состав Европейского союза, никогда не могло убедить страны ЕС пойти против воли США.