Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё для того, чтобы в мире не было новых угроз, и при этом РФ готова помочь Европе в сфере безопасности. Такое заявление Путин сделал сегодня, 25 мая, во время дискуссии на пленарной сессии XXIII Петербургского международного экономического форума.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

По словам президента, Россия всегда готова помочь Европе в сфере безопасности и сделает всё возможное, чтобы в мире не появлялись новые угрозы.

«Эммануэль (Макрон — ИА REGNUM ) сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства: Европа зависит от Соединённых Штатов в сфере безопасности. Но на этот счёт не надо переживать — мы поможем», — сказал президент России, весьма прозрачно намекая на то, что американцам пора уже вывести свои войска из Евросоюза, которые находятся там с момента окончания Второй мировой войны.

Напомним, именно американские войска на территории стран Евросоюза, и прежде всего в Германии, являются одним из главных рычагов давления США на ЕС. Российское руководство, которое с момента распада Советского Союза мечтало войти в состав Европейского союза, никогда не могло убедить страны ЕС пойти против воли США.