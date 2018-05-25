Москва, 25 мая, 2018, 23:42 — ИА Регнум. В Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) прошел конкурс «Лучшая банковская программа для малого и среднего бизнеса — 2018» при поддержке Ассоциации российских банков.

Tpprf.ru

На заочном этапе жюри работали формате «тайный покупатель»: изучали сайты банков-участников, общались с консультантами, посещали кредитные организации. В качестве жюри выступили действующие предприниматели, руководители и собственники малого и среднего бизнеса. Именно они оценивали деятельность банка по 16-ти критериям, среди которых стоимость открытия счета, количество необходимых для этого документов, продолжительность банковского дня, ставки кредитов на пополнение оборотных средств, стоимость инкассации и так далее.

В финал конкурса вышли 14 банков, победителем стал ПАО «Промсвязьбанк».

Лучшими в номинациях ежегодного конкурса «Лучшая банковская программа для МСП — 2018» признаны: Лучшая презентация — АО «Банк Интеза»; Лучший интернет-сайт — АО КБ «Модульбанк»; Лицом к бизнесу — РНКБ Банк (ПАО); Выбор экспертного сообщества — РНКБ Банк (ПАО); Лучшее мобильное приложение — АКБ «РосЕвроБанк» (АО); Развитие финансовой грамотности бизнеса — Банк Уралсиб и ПАО «Сбербанк России»;

Лучшие финансовые условия — Инвестиционный банк «Веста» (ООО).

Как отметила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, вся информация об итогах конкурса, будет передана предпринимателям, региональным торгово-промышленным палатам.

Победители будут награждены на торжественной церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 28 мая 2018 года.