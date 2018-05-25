Исламабад, 25 мая, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Пакистан запросил у Китая дополнительную кредитную поддержку в размере до $2 млрд для преодоления кризисной ситуации в экономике страны, 25 мая передает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Пакистана

«Я думаю, что в этом месяце мы получим 1−2 миллиарда долларов», — сообщил журналистам неназываемый представитель правительства Пакистана.

Валютные резервы Пакистана, которые составляли $16,4 млрд в начале мая текущего года, к настоящему моменту сократились до $10,3 млрд. Правительство Пакистана в текущем финансовом году уже брало $1,2 млрд китайских государственных займов и $1,7 млрд кредитов китайских банков.

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