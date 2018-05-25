Горловка, ДНР, 25 мая, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Два ребёнка пострадали 25 мая в результате взрыва гранаты в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил журналистам руководитель администрации города Иван Приходко.

Stanislav S. Yanchenko Граната

«Двое детей 11 и 9 лет в районе Бессарабки получили ранения в результате взрыва гранаты, которой они играли», — приводит его слова телеканал «Рен ТВ».

Приходько утонил, что ранения, полученные детьми, не тяжёлые.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в результате взрыва в рейсовом пассажирском автобусе в Дебальцево погиб один и были ранены трое школьников в возрасте 14−16 лет. Было установлено, что граната сдетонировала в рюкзаке у одного из школьников.

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