Москва, 25 мая, 2018, 22:31 — ИА Регнум. В Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) состоялась встреча, посвященная подготовке к предстоящему в августе вручению Международной премии «Филантроп», которая присуждается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства, а также к мероприятиям, посвященным 30-летию со дня образования Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), сообщает пресс-служба Палаты.

Николай Богданов-Бельский. Талант. 1906

На встрече, в которой участвовали Президент ТПП РФ, председатель Попечительского совета Международной премии «Филантроп» Сергей Катырин, председатель ВОИ, депутат Госдумы, председатель Оргкомитета Международной премии «Филантроп» Михаил Терентьев, генеральный директор Фонда «Филантроп» Василий Кислов, член Попечительского совета премии, сенатор Международной молодежной палаты Нейл Янг, глава муниципального округа Басманный (Москва), президент Фонда «Филантроп» Геннадий Аничкин и президент Фонда «Познание мира» Ирина Полуянова, был обсужден ряд рабочих вопросов.

Так, решено, что вручение премии, а также юбилейные торжества пройдут в период с 15 по 18 августа.

Участники встречи поблагодарили Сергея Катырина за работу по продвижению гуманной идеи премии «Филантроп». На это глава федеральной палаты ответил, что это благодарность всей системе ТПП, в которую входят более 180 региональных и муниципальных палат, каждая из которых имеет свою социальную программу, ориентированную на социально незащищенные слои населения — на инвалидов, ветеранов, детей.

Как отметили в пресс-службе, премия «Филантроп» в этом году будет вручаться в десятый раз. Уже поступило 760 заявок из России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, ЛНР, Тайваня, Узбекистана, Украины. Самыми юными участниками в 2018 году стали два брата, которым по семь лет, а самой старшей участнице — 85 лет.

Всероссийское общество инвалидов объединяет около полутора тысяч человек. По стране насчитывается около 13 млн людей с ограниченными физическими возможностями. ТПП РФ, продолжая традиции благотворительности русского предпринимательства, потому поддержала ВОИ учредить премию «Филантроп», чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли чувствовать себя полноценными членами общества, достигать реальных высот в творчестве, искусстве и бизнесе, как и остальные граждане страны.