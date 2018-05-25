Киев, 25 мая, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Контракт между УЕФА и «Газпромом» не позволяет демонтировать символику компании со стадионов, заявил министр спорта Украины Игорь Жданов после встречи с исполнительным директором УЕФА Events SA Мартином Калленом, 25 мая сообщил Укринформ.

Gazprom.ru «Газпром»

Издание приводит слова Жданова:

«Я был на стадионе и видел логотип «Газпрома». Последние переговоры по этому поводу я провел вчера в 21.00, особенно это касалось НСК «Олимпийский», с Калленом, который объяснил, что есть контракт УЕФА с «Газпромом», который является генеральным спонсором. Я тоже просил убрать с НСК «Олимпийский» соответствующую символику «Газпрома». К сожалению, мне сказали, что это невозможно».

Ранее представители киевской мэрии настаивали на том, что на территории фан-зоны финала Лиги Чемпионов в центре украинской столицы не будет отдельной локации «Газпрома».

"Массовые акции протеста, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов «Газпрома» даже как информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано», — заявлял ранее представитель киевской администрации Андрей Мирошниченко.