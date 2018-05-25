Сана, 25 мая, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Жертвами шторма на йеменском острове Сокотра стали пятеро человек, 40 человек числятся пропавшими без вести, 25 мая передает агентство Reuters.

Сокотра

Циклон «Мекуну» обрушился на остров 24 мая. Власти эвакуировали из опасных районов 200 семей, однако спасти всех не удалось: многие погибшие и пропавшие без вести — рыбаки, которые были застигнуты стихией в море.

Ранее, 23 мая, шторм вызвал еще более страшные последствия в странах Африканского Рога. В Сомалиленде жертвами «Мекуну» стали более 50 человек.

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